北巿會計事務所女員工5日出現症狀 Ct值曝光

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增22例境外移入個案、26例本土個案。本土個案中，有22人是在隔離期間陰轉陽，4人為新案，為新北市一起感染源不明的家庭群聚，其中1例為北市信義區會計事務所員工，該公司也發布內部信證實有員工確診，醫療應變組副組長羅一均表示，該案的Ct值僅20.4。

今日新增本土個案為7男、19女，介於未滿5歲至50多歲，其中22人是隔離期間陰轉陽，為桃園16人、台北6人。另有4例新案，列新北個案，為一起感染源不明的家庭群聚，接觸者已被安排隔離，疫情指揮官陳時中表示，目前還找不到感染源和其他案例的關聯，疫調持續進行中。

羅一鈞表示，家庭群聚案中的20多歲女子（案19346）在2月5日開始喉嚨痛、流鼻水，隔日就用快篩篩檢，檢出陽性，聯絡衛生單位後被安排採檢，Ct值20.4，女子的姊姊（案19355）則是無症狀，Ct值28.9，2人都有比較多的足跡，稍後新北市會再公布。接下來還需要追蹤個案病毒量變化、抗體檢測結果，來得知案19346是否是較早的感染個案。

至於其他本土病例，陳時中表示，本土個案中，礁溪長榮延伸個案有2人（案19340、19345），在1月26日開始就隔離，當時飯店的工作人員18495到台北與同學用餐，當時2人就已被匡列隔離。

對於是否會擔心西堤事件重演？羅一鈞指出，個案的用餐地點和前面公布過的不一樣，是美式運動酒吧，因為停留的時間都是在1月24日，隔日也都出現症狀，是發病前一天去的，具有高傳染力，酒吧裡頭也不是靜靜看電視、吃東西，也有遊戲機台、飛鏢等，因此當時便匡列了33名員工及顧客採檢，這個地方和一般餐廳的風險不一樣，北市這邊應會有進一步的釐清。

而房仲案18375延伸的群聚案，陳時中表示，當時幼兒園、補習班老師確診，傳給小朋友，今日再增加3小朋友、1家人染疫，為期滿前檢出；至於錢都延伸的加貝爾幼兒園案，有3人在解隔離前確診，為小孩、家人及保母，都在隔離期滿檢出；

另外，陳時中表示，遠雄自貿園區昨日進行最後一次採檢，2147人中，檢出7人陽性，都是隔離中的移工，不過在前天這些人在集中檢疫所隔離期滿，這7人都是當時檢驗陰性，回到宿舍，沒有上公，但是經過複驗檢出陽性。除了亞旭電腦，其他公司已檢驗幾次，基本上是安全，但是宿舍的情況還需要重新檢查；

日翊物流群聚案，集中隔離者有268人，其中6人陰轉陽，預防性隔離（在家隔離）的較多，有·917人，檢驗都是陰性。陳時中表示，該物流公司相對的安全，因為7人本來就是在隔離中，也不排除未來解隔離時還會再檢出陽性。