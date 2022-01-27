為期四天的2022台北國際電玩展（Taipei Game Show），本次以最大攤位首次參展的《奧丁：神叛》在與大會攜手最高防疫規範的前提下，共同順利地讓活動圓滿落幕。引頸期盼《奧丁：神叛》的玩家們也在活動期間積極至攤位搶鮮參與首次釋出的台灣試玩版本，並參與由官方舉辦的實況主活動，及熱情地與將職業逼真還原的Coser（照片依序為：戰士、盜賊、祭司、女巫，共四個職業）留影紀念。

《奧丁：神叛》TGS活動展區

●人氣實況主現場實際體驗，力推今年最強MMORPG！呼籲事前預約進行中

回顧《奧丁：神叛》攤位於這四天內，官方分別邀請四位人氣實況主（1/22 - 小葵、1/23 - 金旋風、1/24 - 6tan、1/25 - 令狐沖爺爺）至攤位實際體驗首次登台的試玩版本。其中，知名MMORPG實況主「令狐沖爺爺」更在試玩後忍不住大讚：「這才是真正的MMORPG！」外，也透過組隊闖關副本和盟軍PK對抗賽與前來體驗的玩家們進行互動，並將激昂的對戰氛圍與攤位上所進行的各樣活動，藉由官方與個人平台進行同步直播，使未能到現場的玩家也能於現場玩家一同見證《奧丁：神叛》高畫質與自由度的遊戲體驗。

人氣實況主 — 小葵直播參與攤位活動

人氣實況主 — 6tan與玩家一同進行組隊闖關副本

人氣實況主 — 金旋風傳授玩家策略

人氣實況主 — 令狐沖爺爺頒發獎品給中獎玩家

●玩家一致大讚「神作」並表示睽違已久「終於有值得期待的遊戲」！

在此次TGS中官方釋出盟軍對抗賽（PVE）、盟軍切磋賽（PVP）以及現場任務試玩之版本。玩家藉由體驗操作4大職業與通過遊戲任務，進而了解角色特性。此外，在體驗陸地與空中坐騎後表示：「這已經是直逼家機規格的大作」外，也從盟軍對抗賽（PVE）中，首次開放打BOSS「耶夢加得」——畫面一出，現場玩家紛紛針對細膩的畫質與打鬥的震撼效果高呼神作！見識激烈的盟軍切磋賽（PVP）後，不只讓實況主於現場與直播中驚豔外，玩家們更是一致表示：「從未見過如此高規格的PVP環境與系統，非常期待《奧丁：神叛》於台灣正式上市」。

《奧丁：神叛》已於 1 月 13 日開放事前預約。現在參與事前預約，即可搶先獲得台港澳限量版雲豹坐騎，以及高級虛寶。此外，通過邀請好友活動更有機會贏取，包括三星85寸液晶大電視、ROG多重好禮等的多項3C產品。參加事前預約以及更多詳細活動辦法請至事前預約官方網站。

實際試玩區現場

《奧丁：神叛》官方Youtube直播影片連結

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玩家可立即前往《奧丁：神叛》粉絲頁追蹤按讚取得更多遊戲資訊和最新消息，包含世界地圖、角色、上線時間、和重要的專屬獎勵活動。

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