迎接虎年到來，南瀛天文館春節不打烊！大年初一到初六（2月1日至2月6日），生肖屬虎、名字有虎、福（含諧音）及姓胡的民眾，都可以免費參觀天文展示館，憑展示館門票可索取應景新春剪紙DIY，初二到初四也邀請書法大師揮毫寫特色春聯，現場免費索取，數量有限。

教育局長鄭新輝指出，南瀛天文館擁有全台唯一3D球幕星象劇場，春節期間不打烊，初一到初六每日中午加開2D星象劇場「極地企鵝上太空-還有熊」，透過企鵝與北極熊的奇遇前往太空冒險，了解永晝永夜與土星環祕密，初三、初四精彩魔術表演連番熱鬧登場，此外，星空小棧熱門商品「星空大配對」、「星空動物園」及「星空運動會」3項商品也提供超值福利價，現場也有體驗試玩攤位。

南瀛科學教育館長何秋蓮表示，春節期間最適合來觀察西方神獸－白虎，祂是中國神話中鎮守星空的四方神獸之一，在古代白虎是司掌兵戈的戰神，具有避邪、禳災、祈豐和懲惡揚善、發財致富、喜結良緣等神力，如果有機會看到祂的話，想必今年一定事事順心；2月5日夜間7點在天文觀測館準時開講，活動完全免費，歡迎蒞臨。