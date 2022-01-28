現場直擊！全台鬧蛋荒 基隆排隊搶蛋人潮比打疫苗還多

彰化爆發禽流感全台鬧蛋荒，基隆市許多民眾跑遍市區店家詢問皆撲空，位在七堵區有一間蛋行今日開賣前，店家外騎樓已湧入人潮排隊，比打疫苗的人龍還長，老闆娘為了讓大家都買得到，每人限買百元。

春節連續假期即將到來，許多民眾想買雞蛋料理年夜飯，卻出現嚴重缺貨情形，疑似受到彰化禽流感影響，位在基隆市區最老牌蛋商原本每天早上8點半開門營業，今日一早店面多道鐵門仍緊閉，只留有一個小縫，許多民眾看到店內還有雞蛋籃，紛紛前往詢問，但老闆表示，貨量主要提供給長期合作的固定客戶或大買家，無法對外零售。

約莫上午10點多，大型貨車載著一籃籃的雞蛋到基隆各間店面補貨，民眾看見立即向前詢問，但不斷撲空。一名婦人指出，這次跑遍整個基隆市區都買不到雞蛋，不知道發生什麼事。蘇姓蛋商說，3年前受禽流感影響曾發生缺蛋情形，推估這次也是，加上過年餐飲業需求大，供應不足情況特別嚴重，過年後應該就會恢復正常。

位在市區老牌蛋商指出，現在沒有白蛋，只有紅蛋跟白殼紅心蛋，為避免群聚，中午12點低調開賣約10籃雞蛋；另一間在七堵的店家則是事先公告11點半販售，但每人只限購買100元，白蛋、有機蛋、紅蛋都有，現場湧入排隊人潮，店家外騎樓至少超過百位民眾在等候，人龍比排隊打疫苗還長，老闆娘為避免阻礙行人通行，已事先將雞蛋分裝，民眾付錢拿到後即可離開。

北台灣目前雞蛋嚴重缺貨，許多商家直接掛出告示牌，寫著「土雞蛋、白殼雞蛋目前缺貨中」甚至連大賣場的盒裝蛋都要碰運氣才買得到，民眾希望能盡速解決。