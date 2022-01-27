日本豐田汽車27日表示，因市場買氣慢慢回流，預估2022年在泰國賣出的車輛，可望成長18.5%至28.4萬輛。

約占三分之一泰國汽車市場占有率的豐田汽車，預估2022年在泰國的銷售量，可望從2021年近24萬輛，增至近29萬輛。同時，豐田2022年集團相關汽車產品出口至泰國目標，也訂在37.1萬輛，較2021年的29.2萬輛增加27%。

泰國是日本豐田、本田以及三菱等車商主要生產以及出口基地。經估算，汽車產業產值約占泰國經濟成長的一成左右。