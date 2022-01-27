《國際產業》買氣回流 豐田泰國2022業績估增18.5％ 17:052022/01/27 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本豐田汽車27日表示，因市場買氣慢慢回流，預估2022年在泰國賣出的車輛，可望成長18.5%至28.4萬輛。 約占三分之一泰國汽車市場占有率的豐田汽車，預估2022年在泰國的銷售量，可望從2021年近24萬輛，增至近29萬輛。同時，豐田2022年集團相關汽車產品出口至泰國目標，也訂在37.1萬輛，較2021年的29.2萬輛增加27%。 泰國是日本豐田、本田以及三菱等車商主要生產以及出口基地。經估算，汽車產業產值約占泰國經濟成長的一成左右。 《日股》進場撿便宜 日股跌幅減至0.44％ 《國際產業》新日鐵享齊人之福 下聘近8億美金 #泰國 #萬輛 #豐田 #豐田汽車 #回流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》完全接種入境免隔離 泰Test ＆ Go下月重出江湖 15:582022/01/20 財經 貨幣緊縮 柏瑞：特別股投資價值浮現 04:102022/01/21 產業特刊 大陸推廣新能源汽車 今年目標500萬輛 04:102022/01/24 焦點新聞 泰國豬價狂飆翻倍 嚴查囤積禁豬肉出口3個月 21:132022/01/21 國際 陸車市看旺 中概汽車股發威 04:102022/01/25 證券．權證 從毒品管制移除大麻 泰國創東南亞首例 20:162022/01/26 國際 半導體零組件持續短缺、豐田車體產能已達極限 Toyota Land Cruiser 300 車型交車期長達4年 14:302022/01/20 汽車情報-汽車新聞 看好產能增長 穆迪將特斯拉評等調升2級 11:402022/01/25 財經 日上月進出口額雙創新高 04:102022/01/21 全球財經 候車期長 車商下修元月車市預估 04:102022/01/20 產業特刊 台灣車輛交易每年110萬輛 蔡英文盼汽車資訊平台揭露車況 12:522022/01/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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