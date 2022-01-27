大陸CBA例行賽第2階段27日在長春隔離賽區進行最後一天賽程，續替北京首鋼先發上陣的林書豪，雖打了27分鐘，投18中8，含三分球投7中4，4罰1中，拿21分、6助攻、3籃板、1抄截與1火鍋，卻在最後關頭又遭棄用，北京最後以97比104不敵深圳，目前17勝11敗，排名續在第9。

林書豪在今天賽前，還發了IG限時動態，顯示當天長春氣溫是攝氏零下22度，讓他不禁抱怨，「我從來沒有想過自己會覺得北京的天氣還算溫暖，因為那要跟長春比較，我真的受夠了這裡的鬼天氣。」更附上，「第2階段泡泡最後一天。」

不過林書豪表現先盛後衰，打到最後5分25秒，又被北京總教練雅尼斯換下場坐冷板凳到比賽結束，剩餘比賽都給北京新洋將巴里布朗打完，布朗最後打了19分鐘，貢獻20分、4助攻；深圳以布克35分、13助攻與9籃板的準大三元表現最佳。

CBA結束前兩階段的例行賽之後，接下來第3階段，也就是最後一個階段預估將於2月底或3月初進行，地點可能選在遼寧、佛山兩地，進行隔離泡泡賽程，不過目前包含同曦、寧波兩隊已經提前確定無緣季後賽，接下來可以繼續擺爛。