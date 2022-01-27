台灣大哥大旗下音樂串流平台MyMusic近期喜事連連，不僅宣布與SoundOn平台成為策略夥伴，近期自製的Podcast節目《萬秀孫代客洗衣》推出後也大受歡迎，成為MyMusic平台點聽冠軍，點聽人數不僅較亞軍節目多出21倍，更帶動平台Podcast節目點聽成長12％。

迎接新春，MyMusic推出購買指定方案成為付費會員，即可參加抽獎，有機會將一票難求的張惠妹《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》門票帶回家。此外，過年期間點聽指定歌單，還有機會獲得智慧音箱等好禮。

MyMusic歡慶虎年到來，即日起至2月6日推出「虎哩賺大錢」點聽活動，會員點聽＜如果可以華語影視金曲最精選＞歌單任1首歌或以上，即可抽7-11購物金100元，點聽10首歌即可抽Google Nest Mini第2代智慧音箱、SHURE Aonic 3入耳式耳機等總價值上萬元好禮。

為了讓民眾春節返鄉、過年走春都能隨時聆聽喜愛的曲目，MyMusic也推出過年塞車、圍爐團圓、出遊走春以及開工收心等不同主題歌單。

不僅如此，MyMusic更將送出張惠妹《aMEI ASMR世界巡迴演唱會》門票！歌后睽違七年再度站上台北小巨蛋，13萬張門票在9分鐘內全數售完，MyMusic即日起至3月14日前推出購買指定方案成為付費會員，即可參加阿妹演唱會門票抽獎共7位得主，每人獲得2張搖滾區門票(價值近萬元)。

MyMusic繼首檔自製節目「播音247」獲得2021年度Podcast點聽榜第二名後，今年再攜手Instagram擁有66萬追蹤人數的「萬秀洗衣店」計畫主理人張瑞夫，共同推出《萬秀孫代客洗衣》，每集皆以「用一件舊衣物交換一段暖心故事」為主軸，前四集邀請「狼人殺」唱跳偶像賴晏駒(小賴)、金曲鬼才YELLOW黃宣、創作歌手吳汶芳、蔡佩軒擔任嘉賓，暢談珍貴回憶與處世哲學。《萬秀孫代客洗衣》將不定期在平台上架，MyMusic更獨家收錄來賓們的珍藏歌單。

MyMusic並跨界與全台最大即時外送平台foodpanda合作，即日起至3月31日，MyMusic會員只要成為foodpanda新用戶，並於外送平台輸入MyMusic會員專屬指定序號「PSMyMusic」，於foodpanda消費滿50元(不含外送服務費及折扣即可享5折優惠，最高折抵200元。針對foodpanda會員，MyMusic也提供新年大紅包，在foodpanda使用 Apple Pay支付單筆商品金額滿350元，可享最高4個月MyMusic音樂體驗，持一般信用卡或簽帳金融卡支付也能享有3個月MyMusic音樂體驗。