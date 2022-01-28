星展銀行（台灣）28日上午10點半公開說明買下花旗（台灣）商業銀行消金暨財管業務的相關細節。對於外界矚目的完全併購金額，將透過資產及負債轉移方式進行，星展集團將針對花旗（台灣）銀行消費金融業務淨資產支付現金，並額外支付新幣9.56億元（約新台幣198億元）的溢價，預估對星展集團的資本影響總計約為新台幣443億元。3500名花旗員工獲得續任，預期將於2023年中完成整併。

截至2021年9月30日止，花旗（台灣）銀行消費金融業務盈利性資產規模為新幣203億元（約新台幣4219億元），總存款金額約為新幣151億元（約新台幣3140億元），其中超過70%屬於穩定且低成本之存款。

星展銀行（台灣）28日上午10點半的公開說明，在台北和新加坡同步舉行，星展集團執行總裁高博德將透過視訊向亞洲媒體說明。星展銀行（台灣）總經理林鑫川，以及星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基均將與會。

根據雙方聯合聲明，整併時間落在2023年，整起併購價格仍有可能浮動。此案財務顧問為摩根士坦利，雙方會計師代表分別來自資誠會計師事務所黃小芬與安永會計師事務所會計師張正道。花旗集團自1985年在台推出消費金融業務，目前擁有45家分行和270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，以及50萬名存款及財富管理客戶。