澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）任職一週年，澳洲駐台辦事處今天發布露珍怡暢談澳台關係的影片，露珍怡不僅全程以中文發表談話，甚至來了一段台語開場白自我介紹，展現過去一年來學習中文與台語的成果。

露珍怡說，我們很榮幸能夠慶祝澳洲辦事處成立40週年，及「澳台情誼年」。澳台有長期、密切、互惠的經貿及民間交流關係，疫情的衝擊也更加深化彼此的合作。例如，澳洲不只是台灣第一大能源供應國，澳台也是能源轉型最密切的合作夥伴，例如在綠色氫能、離岸風電、以及其他再生能源上的密切合作，保護環境的同時，也確保供電穩定可靠。

露珍怡又說，澳洲也是食物及農產品的主要供應國，感謝支持澳洲優質農產品的台灣朋友。在能源、礦業、農業、教育、醫療生技、金融服務、藝術文化、原住民交流等，多元領域，澳台關係現在是有史以來最密切的。更重要的是，我們人跟人之間緊密的交流，很期待深化彼此的情誼。

露珍怡表示，疫情繼續影響全世界。在澳洲，百分之九十五，十六歲以上的人口，已經施打兩劑疫苗，還有500萬人施打了第三劑，因此我們進入下一個階段，就是與病毒共存。跟全球一樣，Omicron確診案例越來越多，傳播力很強，但是嚴重程度好像較低。不幸的是，從疫情爆發到現在有2500多人死

她指出，澳台幫助彼此，我們提供彼此防疫物資，我們也分享了經驗。台灣防疫的表現領先全世界。去年疫情爆發的時候，我們很榮幸親自感謝第一線人員不懈的努力，也非常感謝政府和人民一起合作，讓我們可以安全地生活。不過，我們知道，疫情是長期的挑戰，需要保持警覺，需要大家一起合作才能克服。

露珍怡認為，台灣防疫的表現領先世界。透過政府和人民的努力（比如說，願意戴口罩、保持社交距離等），台灣人如常生活，同時也能保持民主自由生活的方式，讓她佩服。疫情的衝擊也更清楚地顯示，台灣對全球供應鏈的重要性，台灣經濟的表現，特別是半導體產業，傑出、亮眼。

她說，台灣豐富多元的歷史、文化和語言，還有原住民文化，讓她印象深刻。很高興有機會接觸台語、客家話和原住民語言，希望未來有更多學習的機會。最後，澳台都重視開放多元的社會、人權、言論自由，性別平等、良善透明政府等價值觀，這也讓她十分讚嘆台灣的成就。