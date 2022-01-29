2021嘉義市購物節從去年11月開始，推出「住宿送600，消費500抽汽車」的活動，民眾只要在嘉義市消費滿500元就有機會把VOLVO百萬名車、GOGORO及多項好禮帶回家，活動目前登錄筆數突破30萬筆，活動總登錄金額也來到3億3千萬元，嘉義市購物節即將在春節最後一天2月6日落幕，歡迎大家把握最後的機會，加入抽獎行列。

2021嘉義市購物節，倒數10天。／嘉義市政府提供

疫情升溫之際，提倡無接觸結帳減少風險，嘉義市勇媽市長黃敏惠特別鼓勵民眾使用電子支付，活動也加碼推出「電子支付專屬獎」，活動期間只要在嘉義市店家消費使用LINE PAY或台灣PAY，即可登錄消費明細，滿500元就有機會抽IPhone13 Pro、IPad Pro、Switch等多項好禮，消費越多，中獎機會越大。同時嘉義市購物節與露天商城合作，擁有專屬線上購物節專區，有在地人氣伴手禮與傳統零食，活動期間消費滿599元就現折50元，還有6張免運券，另外還可以加碼抽AirPods Pro、雙人住宿券、在地店家限定商品，讓民眾在線上可以買到最嘉禮品好過年。

萬眾矚目的汽車大獎也即將在2/11早上10:30分於粉絲專頁進行線上直播抽獎。／嘉義市政府提供

嘉義市購物節即將於111年2月6日結束，發票登錄於111年2月8日截止，並於111年2月11日上午10時30分在活動粉絲專頁線上直播抽獎，由嘉義市黃敏惠市長與建設處田長沛處長共同抽出購物節得獎名單，抽獎全程將於「2021嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁透過直播公開放送，歡迎全國民眾一同準時線上收看！

2021嘉義市購物節線上抽獎活動，時間訂於111年2月11日上午10時30分，敬請鎖定「2021嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁。