日本天團「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA與林志玲在2019年結婚，榮升「國民姊夫」，夫妻倆婚後長住在日本，更在日前喜獲麟兒，甫成為新手爸爸的他，上月百忙之中接受本報獨家專訪，因疫情已超過1年未能來台的他，表示結婚之後在台灣也多了家人，很希望可以盡快回來探望岳父岳母，並親筆寫下「虎虎生風」向中時的讀者拜年。

AKIRA上月中接受本報視訊專訪。（LDH提供）

AKIRA親筆寫下「虎虎生風」，字跡相當工整。（LDH提供）

提到台日過年習俗的差異，AKIRA說發現台灣人除夕吃年夜飯 ，都會準備一大桌熱騰騰的美食，跟日本到新年第1天吃盒裝冷食相當不同，孝順的他也笑喊「我發現很有趣的是長輩們看到你吃光光就會很開心，所以我都會努力吃完，讓大家都開心，皆大歡喜」，雖然因為太多菜有點忘記哪道最好吃，但他說台灣美食相當合自己的胃口，小吃中則最喜歡滷肉飯、炸雞排及鴨血。此外，日本的壓歲錢也不同於台灣紅包，是用有圖案的白包信封袋裝，他們過年時也都會一起包1包給家長，「在台灣由志玲做代表，日本的話就是我」。

升格當爸後，AKIRA更是認真拚事業賺奶粉錢，讓志玲姊姊在家無後顧之憂，小孩出生時也恰巧遇上放浪兄弟新專輯《PHOENIX》的宣傳期，被問及如何在家庭與工作間取得平衡，AKIRA分享「我基本上不會把工作跟私人時間分太開，在家也會分享工作，但不會把壓力帶回去，一樣在工作的時候，也不時會想怎樣做才能有更多的時間陪伴家人」，當然也很珍惜與愛妻獨處的時間，甜曝2人不論何事都會跟對方報告，也會聽聽彼此的意見，並且互相鼓勵，加上小倆口都是很正面思考的類型，因此比較少有所謂的「低潮期」。

AKIRA挑選了飛翔的「翔」作為自己今年的年度漢字，「就如新專輯名稱，希望像鳳凰一樣不屈不撓的精神，不管幾次都會重生」，並感嘆去年因為疫情很多計畫都無法進行，「雖然盡全力去做好每件事，但都沒想像中那麼圓滿」，現在最大的心願便是希望能讓去年未能如期演出的放浪兄弟20周年單獨演唱會「EXILE 20th ANNIVERSARY EXILE LIVE TOUR 2021 “RED PHOENIX”」順利舉行，「主唱ATSUSHI宣布畢業後，我們一直無法好好舉辦14人的演唱會，希望2022透過這場演出呈現過去、現在和未來」，目前演藝工作部分會先專注在演唱會上，「辦完才有心思再去思考團體的走向跟做其他規劃」。

但還是很開心去年放浪家族有成功舉辦了「EXILE TRIBE LIVE TOUR 2021 “RISING SUN TO THE WORLD”」 巨蛋巡迴演唱會，AKIRA驕傲表示「在疫情期間能辦到這個規模，我們LDH好像是第1個」，也強調有嚴格遵守防疫規定，並感謝歌迷的支持及配合，讓活動圓滿結束，不過一站上舞台便百感交集，AKIRA感嘆「這20年來不斷在舞台上傳遞能量給觀眾，舞台對我們來說是最重要的場所，但現在變成一件不太可能的事，還一度想說我們是否還有存在的意義」，再次站在大家面前，雖然無法像之前一樣高聲歡呼，但也深刻體會到沉默的力量反而比什麼都大，給了他們相當大的力量。

AKIRA希望今年放浪兄弟20周年單獨演唱會能順利舉行。（LDH提供）

另外，夯劇《華燈初上》裡加賀美智久飾演的酒店常客「中村正男」一角原是鎖定AKIRA演出，可惜他最後因疫情無法來台拍攝，AKIRA表示，有聽說該劇在台灣很紅，前陣子因為在準備新專輯相當忙碌，仍有抽空看了一些片段，也不忘感謝製作團隊的邀約，「本來也很想透過這樣的作品跟大家見面，希望今後還有機會跟這些優秀的藝人合作」，並透露一直很想要跟台灣的團隊合作，除了《華燈》外，確實還有收到其他作品的邀約，無奈受疫情影響都只能先作罷。

其中最想參演的便是日台兩地文化交流的作品，AKIRA說「因為我們過去幾10年有很多歷史上的羈絆，想做出令觀眾感動的故事」，不只以演員的身分參與，對於幕後一直都相當有興趣的他，去年還當起了在台開播的《放浪一族演唱會精選》節目監製，寫真集也是整個企劃一手包辦，「這些創意的事情我也是很喜歡，當然不只製作人或導演，或是自己拿起攝影機拍攝也有可能，很希望今後有這樣的機會，帶給大家更好的作品」。