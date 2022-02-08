苗栗縣原民文健站獲在地慈善人士捐助民生用品。（謝明俊攝）

苗栗縣政府爭取在頭份市都會設置的原民文健站。（謝明俊攝）

苗栗縣政府設置原民文健站照顧部落長輩發揮相當效用。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄、獅潭及泰安鄉等3個鄉鎮，擁有許多原住民居住，苗栗縣政府積極向中央爭取設置15個文化健康站，來照顧原住民長輩，今年獲得原民會補助3千8百多萬元來提供給442名長輩共餐及延遲老化等活動使用，平均每位長輩1年只獲8萬元5千多元照護費用，其中還包括40名照服員的薪資，雖略嫌不足，僅可勉強維持文健站運作，全賴照服員們的盡心維持。

苗栗縣內最多數的原住民族群包括賽夏族及泰雅族，多半散居在南庄鄉、泰安鄉及獅潭鄉百壽村等區域，因此，苗栗縣政府原民中心爭取設置的原民文化健康站，有13個都是分布在這3個鄉鎮內，另有2個文健站則是因應部分搬遷至頭份市、竹南鎮及苗栗市等都會區的原民長輩需求，特別設置在頭份市及苗栗市內。

原住民地區部落因受當地經濟產業結構因素影響，造成部落青壯年人口大量流失，原鄉長者除面臨福利與醫療資源缺乏，也遭遇家庭照顧人力缺乏的問題，苗栗縣政府為落實照顧原鄉區部落長者生活，向中央爭取設置部落文化健康站，並藉以培訓照顧服務員及志工人力，以增進部落族人及部落組織的參與照顧服務能力。

目前全縣原民會核定15處文健站，今年度獲原民會核撥總經費3千833萬元維續長者照顧服務。共聘請40位照顧服務員，服務442名原住民族長者，平均每名長輩分配每年8萬5千多元，還包含照服員的薪資在內，經費相當吃緊，過去就曾發生有部分文健站經費不足，必須尋求當地慈善團體援助的情況，照服員們必須緊控預算來維持長輩每日供餐無虞，照服員費盡心力照顧長輩的同時，也要學會掌控經費運作，讓人肯定這些文健站照服員的付出。