根據衛生福利部統計，新竹市75歲以上長輩基礎劑接種率排名全島第1。（陳育賢攝）

根據衛生福利部統計，新竹市65歲以上在籍長輩第1、2劑疫苗涵蓋率都超過70％，追加劑涵蓋率也有50％；其中，75歲以上長輩基礎劑接種率更排名全島第1，市府也再次呼籲，竹市6大疫苗站11日還有1天全面開打莫德納疫苗，希望大家一起來完善疫苗接種，共築防護網。

市府指出，根據衛福部資料顯示，竹市75歲以上在籍長輩第1、第2劑疫苗涵蓋率達81.4％、74.7％，名列本島第1。65歲以上至74歲在籍長輩第1劑、第2劑涵蓋率則分別為88.4％、84.9％，排名全台第5、第4名。

市長林智堅表示，竹市65歲以上長輩涵蓋率極高，感謝所有長輩共同當防疫模範生，也感謝市府所有局處協助長輩接種疫苗，包含打造全區無障礙的疫苗站、主動造冊通知、3大貼心服務，降低長輩接種疫苗的不便。

他說，新冠變種病毒Omicron傳染力極強，長輩屬感染後重症的高風險族群，他鼓勵長輩、晚輩盡快施打追加劑，共築防疫網。新竹市府也發放1.8萬名65歲以上長輩第3劑疫苗通知單，長輩可依通知單時間到站接種莫德納。

若長輩通知單時間不符，11日也可直接到竹市6大疫苗站隨到隨打莫德納疫苗。疫苗站詳情可至新竹市防疫資訊網查詢https://www.2021.hccg.gov.tw/。

另外，新竹市府也持續提供長輩專屬3大貼心服務，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615，申請到宅施打服務。另外，各疫苗站皆為「無障礙環境」，並有輪椅可供借用。