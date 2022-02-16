國立清華大學在國際高教永續促進協會舉辦的STARS大學永續評比榮獲金質標章，成為全亞洲第一所在此評比獲得金獎肯定的大學，一躍為亞洲最「綠」大學。STARS為國際知名的大學永續評比系統，參與評比的千所大學僅有10校獲最高等級白金標章，金質標章大學則有137所，清華為其中之一。

STARS（The Sustainability Tracking Assessment＆ Rating System）是國際知名的大學永續評比系統，2006年由高等教育永續促進協會（AASHE）創辦，2010年起展開評比。由大學自主參與填報，以全面且一致性的標準來評估大學的永續表現。

清華大學永續辦公室執行長林福仁表示，STARS大學永續評比項目共分為學術、參與、校園管理、行政規畫、創新領導5大類，填報項目多達113大項及1088小項，每一項都有具體的指標，且必須提出明確的數據及實證。

清華大學在各項評比項目中，以教學與研究表現最為突出。林福仁指出，大學部共開設了517門永續相關課程，研究所也有216門，全校課程中與永續相關比率高達13％。此外，愈來愈多教授將研究與聯合國永續發展指標連結，釐清並解決人類未來將面對的環境危機。

清華大學重視學生的永續參與，除了鼓勵學生提出校園永續的綠點子，舉辦提案競賽，也引導學生參與城鄉發展及區域創新。林福仁表示，如清華大學開門工作室團隊2015年即與新竹市政府合作展開東門市場活化計畫，同時在學校深耕計畫、科技部和教育部計畫支持下，在新竹縣的油羅溪流域鄉鎮市推動智慧城鄉創生。

除了國際肯定，清華大學去年底也獲台灣企業永續學院頒發台灣永續典範大學獎，並在各大學綜合評比中名列第1，勇奪最高榮譽桂冠。