大陸大學對台招生持續增加中！（簡立欣製表）

大陸大學對台招生持續增加中！（簡立欣製表）

大陸大學對台招生持續增加中！（簡立欣製表）

大陸大學對台招生持續增加中！今年最大改革是從單招改為聯招，報名時間一律是3月1日到31日，5月15日放榜。目前平台（https：／／www.gatzs.com.cn／z／tw／index.jsp）上已經有中國人民大學等16所985工程大學貼出招生簡章，其中廈門大學一口氣招70人最多，但仍未超越要招90人的211工程大學鄭州大學。

目前要求最「硬」、要求學測4科頂標的有：上海的華東師範大學、安徽的中國科學技術大學。江蘇的南京大學要求看國、數A、英、自4科，若總級分頂標，且數A頂標者，可申請所有科系；若4科總級分頂標但數A未達頂標，僅可申請部分科系。

部分陸校會加註對特定學科的要求。例如廈門大學特別標註「統計學、資料科學與大資料技術因人才培養需要，要求具有較高的英語和數理基礎」；中央民族大學藝術類要求考生報名時須附上自行錄製的短片（不超過8分鐘）展示個人才藝，另少數民族語言文學系只錄取具有民族語言能力證書且達到中級以上的考生。

少數陸校不需要面試，包括中央民族大學、天津大學、武漢大學。

部分陸校已有行之有年的錄取標準。像大連理工大學面試滿分是100分，綜合成績是面試成績＋附加分，附加分指的是學測數A、自然任1科頂標可各加10分，因此附加分上限是20分。蘭州大學的綜合成績公式是：（學測成績÷學測成績滿分值）×100＋（面試成績÷面試成績滿分值）×100，綜合成績相同時，依次比較學測總級分、國文、數A／B、英文。

武漢大學表示將「按照一定比例根據考生學測成績（實得級分）擇優錄取」。第一排序依據是：語文＋數學A＋英文，第二排序依據是：數A。

重慶大學說明錄取原則，申請理工、文史類科系者，先看面試成績，兼顧志願順序。面試成績相同時，先看志願；若志願也相同，則依次看數學、英文、國文成績。申請藝術類科系者則看面試成績。

陸校統一於5月15日放榜，4月1日到5月14日是審核資料以及舉辦面試的時間。不過比較特別的是武漢大學，審核及錄取時間是4月1日至20日，考生並須在5月1日前上傳《台灣居民來往大陸通行證》。