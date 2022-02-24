今年度大學學測首度新增「確認後考生簽名欄」，竟出現高達5766件考生未依規定簽名，被扣1級分。全國十二年國教家長聯盟為此質疑大考中心，並未充分宣導成功，導致學生無辜受害，1級分大約會往後掉8000人，對考生影響鉅大，重批這是非常不負責任、惡劣的作法。

家長聯盟表示，新制度有5千多人沒注意，不是宣導不足就是本身設計有問題，大考中心卻只會推責任讓考生來承擔。

家長聯盟提到，1個新制度要實施，應該要有充分的溝通及宣導，更要有緩衝期，如果只有1、2位或幾十位學生出錯，那可以說是個別問題，但是今年竟然有5000位以上的學生沒注意要簽名，充分證明這個制度的設計有問。

家長聯盟認為，這些被制度所害、被大考中心沒有充分宣導所害的學生，會得至什麼「懲罰」呢？

家長聯盟表示，按照歷年的級分分配，1級分大概會往後掉8000人，掉的科目和原級分也會有不同影響，有些後果可能更嚴重，例如去年的國文12級分有21250人，如果本來是12級分掉1級就掉往後2萬人以上，學校科系不知道要影響多大了。

家長聯盟指出，這兩天接到眾多家長的抗議不平，認為大考中心不負責任，自己出包，只會把責任推給學生承擔，過去一直強調考卷不能留下名字或可辨識的記號，現在又要求學生要在考券上簽名，政策180度改變，讓學生無所適從。更可笑的是，如果沒有簽名還是可以辨識出這考卷是誰的、去扣誰的分數，那為何需要多此一舉，非要學生簽名不可呢？ 這種設計本身就是有問題的。

家長聯盟呼籲大考中心，不要只知道爭功諉過、推卸責任，學生的權益才是最核心的價值，出錯由學生承擔，這種心態不是辦教育的正確態度。