中正大學「綠照顧」團隊課程，已實際在新港、六腳、後壁等鄉鎮，未來也期盼前進其他縣市，協助發展社區照顧服務。(中正大學提供／李侑珊台北傳真)

我國已成為高齡化社會，長者照護為重中之重，嘉義縣更是全國老化指數最高的縣市，中正大學社福所校友顏鈺杰因此走入社區，結合當地農村特色，組成「綠照顧」團隊，展開一連串長者陪伴行動，並設計一套可複製、推廣的模組課程，該課程已實際在新港、六腳、後壁等鄉鎮，未來也期盼前進其他縣市，協助發展社區照顧服務。

顏鈺杰表示，嘉義縣是全台最老的縣市，老化指數甚至是全台的2倍，而他在蹲點社區的經驗當中，發現很多社區活動因資源有限，大多是單次、重複性高，且較缺乏老人生活經驗的探索，於是他在中正大學創新創業基地輔導下，組成「綠照顧」團隊，推出懷舊生命教育的品牌概念，也設計出一套有系統的模組課程。

顏鈺杰提到，農村高齡者通常沒有太多受教育經驗，終其一生都在務農或從事零工，於此進行社區服務，應該其生命經驗來設計課程。

顏鈺杰說，除了各種藝術創作，引導長輩講述生命故事才是模組課程的核心，「就像選自助餐菜色一樣，未來社區或非營利組織可自由搭配課程組合。」

顏鈺杰指出，為了客製化嘉義的在地特色，「綠照顧」團隊花時間認識當地人文、產業及社區長輩年齡、身心狀況，還找來在地才藝青年一起研發懷舊桌遊，上面的卡牌圖案更取材自80年代前的生活物件，如斗笠、水井、算盤、枝仔冰等，引起長輩共鳴願意分享自己的故事。

顏鈺杰提到，讓長輩練習認知能力的同時，也幫助長輩重建正向的人生歷程，找回自我價值，排解孤獨感和憂鬱，「就像是一種社會處方箋，補足長輩使用藥物治療無法達成的效果。」

除了桌遊，「綠照顧」團隊也把教室搬到戶外，加入繪本說故事、壓克力彩繪、植物染等活動。顏鈺杰說，團隊曾在六腳鄉利用薑黃、七里香等當地特產，帶著長輩做染布，課程獲得相當不錯的迴響。

論及團隊接下來的發展，顏鈺杰指出，將到大林鎮、嘉義市，針對社區性質推廣客製化的模組課程。像是目前已計畫與嘉義市社區合作青銀劇場，讓青年、長輩一起編寫劇本與表演。