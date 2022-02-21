最近中市警局霧峰分局轄區，總會看到擁有稚嫩臉龐的警察，原來是11名警專實習生來寒暑假實習，18日為期7周的實習課程結束，學員們收穫滿滿，有位同學說，本以為警所會硬邦邦的，沒想到來督慰勤的分局長就像阿伯，非常親切，除了學到執勤技巧外，也學到學長姐執勤時的高EQ。

台中市警察局霧峰分局，接受11名警專實習生來寒暑假實習，為期7周的實習經驗，同學們學習到外勤學長們執勤技巧外，也感受到學長、姐們的執勤水準與高EQ，職場新體驗收穫滿滿，17日霧峰分局舉辦座談會，聽取學生。

仁化派出所黃姓實習生表示，霧峰分局氛圍十分溫馨與本來硬邦邦的刻版印象不同，分局長來所督慰勤感覺就像鄉村純樸的阿伯，非常老實親切，強調三安（自身安全、人犯安全、案件安全）的重要，派出所內的氣氛就是暖、有事學長衝第一，大家互相幫忙團隊和諧、學長姐們也積極教導，令他感觸深刻。

交通分隊林姓實習生則表示，這是第一次實習，在霧峰分局交通分隊實習，感受到車禍案件繁忙的步調節奏，處理民眾的事必須「快、準、穩」，在緊湊的時間內，卻需要完成作業流程的要求，還有如輔導學長溫暖又耐心的與民眾應對，讓他體會警察真要會十八般技能，令他受益良多。

霧峰分局長李建興表示，警察工作著重於對人的關懷、對事的體驗、對物的態度，勇於接受挑戰「膽識、專業兼備、理直氣和」使理論與實務結合，要把握身在公門好修行的機會，同時也是為民眾服務的機會，人民保母就是警察核心價值，最後贈送學生們LED手電筒、百變式桌燈，預先為將來應勤業務所需，祝福所有實習生警察生涯展翅逆風更高飛、平安順利。