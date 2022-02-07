縣府為圓原住民青年創業夢，去年10月祭出總獎金20萬元的「原夢創生競賽」，經過評審嚴格審查選出10組潛力團隊，類型有樂舞、農特產品、原住民文創、原住民餐廳，將進駐竹東鎮原住民族教育產業推廣中心二樓的創新育成基地，逐步實現創業夢。

縣長楊文科表示，很高興有這麼多不同類型專業的原住民青年朋友來參加競賽，經過專業團隊培訓後，通過嚴格的複審評選，獲得進駐創新育成基地的資格，將能為原鄉族人開闢一條創業之路，逐漸達成部落經濟永續經營的目的。

縣府原民處長雲天寶表示，這項計畫是針對團隊產品及品牌的定位，在去年11月初完成資格審查，12月進行實戰商業模式九宮格及體驗行銷課程，透過課程培訓各團隊的專業能力，也加強協助診斷營運計畫與技術交流。

參加的團隊有樂舞、農特產品、原住民文創、原住民餐廳等類別，1月22日進行複審，各團隊都積極爭取進駐資格，接受5位評審的嚴格審查，經過多次考驗，共有10組獲得進駐創新育成基地。

進駐的團隊分別為，天晴、老手拉小手泰梅團隊、杉沐淞、始作傭者、奇藝弓坊、胖哆摩pasta、原桌武士、得人如魚、嵐幽巴恩嵐凡影像工作室、撒哇絲廚房。

擔任計畫顧問的明新科大休閒事業管理系教授林致遠表示，將協助輔導各團隊找到定位，期透過課程培訓持續看見各團隊成長，各團隊經過努力獲得進駐創新育成基地的資格，未來也將進行培訓，讓各團隊持續發光。