「M化車」近年來成為警調辦案利器，台灣高檢署基於檢察機關拘提人犯、執行發監、偵辦共諜案等機敏案件需要，已研究評估將「M化車」導入檢察機關的可能性，目前已經著手選派檢察事務官進行「M化車」培訓，未來計畫建立檢察機關「M化車」偵蒐偵查團隊，高檢署表示，將視檢察機關個案量能需求，不排除編列預算採購「M化車」。

依據高檢署「檢察機關導入M化偵查網路行動電話定位系統之介紹與評估」指出，因科技進步，致查緝犯罪難度增加，「M化車」偵查網路行動電話定位系統，為近年經常運用之科技偵查手段。目前包括調查局、警政署、海巡署、北市及桃市警察局等5個單位擁有「M化車」。

高檢署認為，以現今社會型態，行動電話幾乎已成生活所必需，且通訊方式亦為手機通訊軟體，已與過去語音通話明顯不同，目前檢察機關並無自己的M化偵蒐設備或團隊，偵辦案件中如需要進行即時目標之手機定位，若無司法警察機關協助，無法進行自主偵查，對於需爭取時效、機敏案件等緊急重大案件，可能因無法掌握偵查資源而錯失即時偵查契機。

而且檢察機關若擁有自己的M化偵蒐設備，亦可避免偵查資料外洩，強化偵查保密性，加上司法警察單位長期希望研議修正《調度司法警察條例》，將「檢察官因辦理偵查執行事件，有指揮司法警察官、命令司法警察之權」限縮於偵查範圍內，不包括執行案件，因此為了日後檢察官拘提人犯、發監執行的需要，「M化車」有其必要性。

高檢署目前就人員請增、培訓及經費等方面， 研擬三階段規劃，近期規劃：是選派具有相關專業檢察事務官至司法警察機關見習，了解M化偵蒐相關設備功能原理及操作，請增額外專業人力並完成團隊人員培訓，建立檢察機關M化偵蒐偵查團隊。中期規劃：與司法警察機關合作，借用設備，熟悉設備使用。長期規劃：視實際運用情形，逐年編列相關維運及擴充調整經費。