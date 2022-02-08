「天宇布袋戲」領袖黃文耀驚傳於6日過世，享壽67歲，臉書專頁「天宇不滅」於今（8日）發布訃聞公告，讓粉絲相當震驚。

「天宇不滅」8日在臉書貼出訃聞，表示黃文耀於民國111年2月6號過世，告別式地點位在雲林縣虎尾鎮惠來里201號，開放戲迷公祭時間：13：30。

噩耗一公布，吸引大批布袋戲迷留言哀悼「感謝黃大讓我的學生時期充滿天宇布袋戲美好的回憶，R.I.P」、「天啊～ 陪伴我很長一段時間⋯願黃老師一路好走」、「感謝黃文耀大師帶給戲迷們一個美好的布袋戲天宇世界」。