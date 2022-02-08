2022年11月卡達世界盃足球賽將再度燃起足球熱，為了這項大賽再度回到亞洲，藝文團隊UCA奧特創藝攜手亞洲最大動畫發行代理公司木棉花，舉辦超人力霸王親子足球保衛戰，場地規模比五人制再小一點，孩童兩兩成隊對抗，活動特別之處在於沒有守門員，而是設置移動式球門左右移動，增添樂趣。

UCA奧特創藝創意總監林旻燁表示，透過將超人力霸王結合世界盃足球賽的新穎創意，受到日本方面肯定，「尤其是獨創的移動式球門，是親子足球活動首見，也令日本方面相當驚奇。活動除了在台北市，接下來也會前進到中南部，時間、地點待定，會將超人力霸王親子足球保衛戰的熱力延續到世界盃開踢前。」

超人力霸王親子足球保衛戰是《超人力霸王》在全球首創的親子實境互動，結合《超人力霸王》原著精神，有別眾多類似活動，更注重親子間在足球場上的體驗樂趣，家長將帶著自己的孩子，共同披上《超人力霸王》限量戰袍，在精心設計的足球場上，扮演《超人力霸王》的特利卡、傑特、傑洛，攜手過三關、挑戰球門前的宇宙邪惡勢力。

超人力霸王親子足球保衛戰將於2月9日到4月5日於台北市兒童新樂園舉辦，並由KKday獨家販售套票，價格從758元起，每組套票加贈超人氣限定商品，共有4種套票組合，包括適合4歲到12歲小朋友雙人組隊體驗的「兒童體驗賽」，主打1位大人、1位小朋友的「親子合作賽」，以及專屬足球小玩家的「兒童專業擂台賽」，分為U6、U8、U10、U12等4種組別，還有「超值親子樂園套票」，親子共玩超人力霸王氣墊樂園，本組套票還會加贈超人力霸王造型雞蛋糕。

UCA奧特創藝創意總監林旻燁。（奧特創藝提供）