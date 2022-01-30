殲-20換裝陸製發動機亮相

中國似乎有意願，也有工業能力大幅增產殲-20戰機。但自製的新引擎是否能提升它的性能，並擴大任務範圍？

《國家利益》（The National Interest）網29日指出，專家告訴中方官媒《環球時報》，藉由新引擎，就能讓殲-20達成這些目標。環時說，渦扇-10發動機提升了它在高空，寒冷和潮濕等極端環境下的作業性能。

而1位中國航空工程師說，由於舊發動機不是為它訂製的進口貨，因此不得不在性能上妥協，但自製引擎卻得以讓殲-20發揮潛能。此外，殲-20的機身、結構、管線，電路和子系統等也因重新設計而有改進。環時說，改用自製渦扇-10，不用再依賴進口引擎後，使「威龍」得以量產。

分析指出，由於中國的量產能力，殲-20增產的速度可能令人印象深刻。就算「威龍」不能完全和F-35相匹敵，但它的產量也具有重大意義。北京有了更多殲-20，便能對美國及其盟友構成更大的威脅，而五角大樓很可能已意識到這點。然而，多方報導顯示，起碼目前中國並未大量使用這款5代戰機。

雖然還不清楚，殲-20增產的規模和速度，但中方似乎既有意願，也有工業能力來大幅加以增產。分析說，縱使在現代戰爭中，《孫子兵法 形篇》中強調的「數」，也依然重要。中國將需要更多殲-20，以真正搶占空優。

然而，分析強調，要是殲-20光靠數量多，但無法在感測器偵察範圍，瞄準精度和多用途空優等方面競爭，可能也不足以和F-35相匹敵。例如，要是F-35先靠遠程大範圍、高真度的感測器發現殲-20，只要靠1架，或許就能摧毀整支編隊的「威龍」。