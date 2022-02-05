赴美籌設國民黨駐美代表處的國際部副主任黃裕鈞，已完成階段性任務，今天搭機返台，他表示，此次重回華府布局，要改變現今美方與台灣選民對國民黨「傾中、輕美」的印象，確保「國家安全、台海和平、區域穩定」前提下，充分讓華府了解兩岸關係的發展進程與方向，加強兩岸政策的穩定、延續及可預測性。

他透露，國民黨駐美代表處籌備階段告一段落，很開心即將回到台灣，他知道這不是結束，他與青年團隊已擬好下一步規劃，為改革國民黨、服務台灣，繼續努力奮鬥，爭取台灣利益打開新的格局。

談到赴美2個月來與美方交流的觀察，黃裕鈞說，美方有不少人認為這幾年中美關係惡化，習近平領導下的中國大陸，未來在國際上可能越來越戰狼，大家希望有所調整，因而對國民黨有所期待。

他指出，因為國民黨作為歷史上反共、守護自由中國的政黨，能以多元多維的角度，堅定地守護台灣，並解決歧見、紛爭，降低衝突發生的機率，對亞太地區的和平穩定繁榮及民主化中國，實有積極正面的作用；國民黨對於堅守中華民國，又可處理好兩岸及深化對美關係，有很大信心，這是大家所樂見的。

他強調，台灣與美國的友誼，堅固且歷史悠久，雙方共享民主、自由、平權、多元等普世價值及生活方式，是國民黨一貫的主張及立場，一旦重新執政，將以具體行動，和美國攜手維護共同價值及利益，包括加強與美國、日本及東南亞國協間的聯繫與合作，落實美國「印太戰略」。

他提到，回台後，他將向黨中央報告赴美2個月來的工作成果，並且傳達華府對國民黨的期盼。過去這段期間的籌備工作，讓他看見了希望，也更加深刻體認到國民黨對美工作的重要性。