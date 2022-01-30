副總統賴清德出訪宏都拉斯、過境美國的外交行在今天圓滿告一段落。出訪期間行程密集、時間用到滴水不剩，返台前他在臉書感謝所有參與專案的人員協助，才能完成總統蔡英文交付的任務。

賴清德今天在臉書上寫道：「我很感謝此次所有參與專案的各駐館處，因為有大家縝密的規劃、妥善的應變，才能完成總統所交付的任務。真的很榮幸和大家一起為國拚外交，謝謝，大家辛苦了。台灣，我們回來了！」

賴清德昨天下午抵達舊金山，過境24小時期間與美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）線上會晤，並進行一場與僑胞的視訊；今天一早又密集進行3場與美方醫療、經貿、國安等專家的視訊會談，接著和聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）熱線對話，臨上飛機前終於有短暫機會和駐美代表蕭美琴坐著吃午餐、話家常，並在臉書分享他這趟拚外交的心情。

賴清德以總統特使的身分，率團參加宏都拉斯首位女總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於當地時間27日舉行的就職暨宣誓典禮。賴清德並與代表美方出席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）自然互動，留下台美副總統第一次在國際場合同框的畫面。

這趟外交行，賴清德於去程與回程分別在洛杉磯和舊金山各過境一天。特使團的專機訂於美西時間29日下午3時起飛，並在台灣時間30日返抵國門。

賴清德此次外交任務，幕後的重要工作者之一是蕭美琴。當特使團在美西時間28日抵達舊金山時，當地僑胞等在賴清德下榻飯店前歡迎，除了熱情呼喊「台灣加油」、「副總統好」，有僑民看到蕭美琴，也喚著「大使好」、「謝謝蕭美琴」。

「拚外交就是要加深彼此的認識與了解」，蕭美琴今天告訴中央社記者，疫情期間副總統出訪，有助於美國政要更進一步了解台灣和未來發展，是非常珍貴的好機會。

基於防疫安全，賴清德在美國過境時的所有活動採線上進行。根據特使團統計，賴清德在洛杉磯過境時，透過6場線上會議，會晤包括聯邦議員等18人；另外一場僑界視訊和44位南加州僑胞深談僑務。在舊金山過境時，賴清德會晤美方10位政要、專家並深談；在一場與北加州僑界的視訊見面會與45位僑領互動。

當賴清德此次出訪行程進入尾聲時，蕭美琴近中午時向隨團記者舉行說明會，她首先祝大家「新年快樂」，並表示特使團與採訪團全員通過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測，確定都能登機返台。

記者會結束後，中央社記者問及蕭美琴對於副總統此行過境美國的收穫，她表示，拚外交不外乎要加深彼此間的認識與了解，增強兩國共同利益與價值的凝聚。

她說，與美方所有的互動和對話，聚焦於安全、經濟、價值，「這個價值包含民主、自由，與美國各界防疫、醫療、衛生領域的合作、民主價值的強化」。她認為雙方在各層面相互了解，很有成果。

被問到如何評價副總統這趟外交出擊，是否規劃下一波總統出訪？蕭美琴表示，副總統這次出訪很成功，至於總統何時出訪，有防疫等各方面的考量，由國內評估與決定，駐美代表處會全力以赴。

她說，除了台灣的高層出訪外，美國政要想要訪問台灣，「已經排隊排很長」，陸續會有愈來愈多人向台灣申請外交泡泡，要趕快到台灣。

蕭美琴指出，國內因為疫情的關係，近來缺乏高層互訪，「透過副總統出訪美國，讓美國政要更進一步了解台灣，對於整個區域情勢、台灣未來的發展，有更進一步的認識」。她認為這次的外交行是非常珍貴、也是非常好的機會。