為帶動全民預防春節家庭暴力的發生，北市婦幼警察隊特別構思網路活動，透過網路留言的方式請民眾集思廣益，提供春節相聚避免吵架的小方法，並自參加民眾中抽出20位贈送內含遙控小警車及防疫小物的春節福袋。

共有2180位民眾提供各種化解衝突的方法，最多人說「笑容掛臉上」是最有效的方法，也有人說「戴上微笑造型口罩就很討喜，看了就不會生氣」、「這時候小孩是最重要的角色，可以搬出來讓長輩轉移目標」、「避免談到錢、工作收入、結婚及生小孩等話題，減少好奇心，互相祝福彼此，也許就可以少點衝突」，另外也有很多人認為生氣的時候，離開現場，或是遠離狹窄密集的室內空間，可以改善不愉快的氣氛。

婦幼隊表示，如果發生暴力傷害情況時，要先保護自己頭、臉、頸、胸、腹部等身體重要部位，並立即報警，請警方到場制止施暴情形及進行緊急救護。

婦幼隊強調，使用暴力除傷害彼此的身心靈，也會涉及刑事責任，傷害對方的身體或健康，最高處3年有期徒刑，致重傷，最高處10年有期徒刑，另外依據家庭暴力加害人處遇計畫規範，家庭暴力加害人還需進行認知教育、親職教育及心理輔導等課程與治療，為免造成終生遺憾，適當且正確釋放負面情緒，互相尊重，才能避免傷害發生。

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