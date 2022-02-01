法務部前部長廖正豪傳出在1月31日除夕夜逝世，享壽76歲，廖正豪曾擔任調查局局長，是第一位台籍、非情治系統的出生的法律人，任內接連破獲多起重大弊案，1996年6月自馬英九接下法務部部長，旋即開始執行掃除黑金工作，傳出在醫院過世消息，令司法界人士震驚不已。

廖正豪是嘉義六腳鄉人，胞兄廖正雄曾擔任鄉長、嘉義縣議員，廖正豪近來身體狀況不佳，鮮少返回六腳，大部分時間都居住在台北，最後幾個月因爲受疫情影響，都是廖夫人跟女兒陪在醫院。家人也都搬到嘉義市居住，六腳鄉老家只剩下空房。

廖正豪畢業於台灣大學法律系，學生時間就通過司法官高考、留學日本考試、律師高考，畢業即投入律師生涯，1995年擔任調查局局長期間，接連破獲「周人蔘電玩弊案」、「中正機場二期航站相關工程弊案」、「新偕中建設及其關係企業違法超貸案」、「國際票券公司營業員盜取百億資金案」等案，奠定他日後掃除黑金的基礎。

廖正豪1996年接任馬英九，擔任法務部部長，便以掃除對抗黑金著稱，將黑道大哥以直升機送至綠島羈押的治平專案，獲得97％的民調支持，被民眾譽為「掃黑英雄」。但在蕭萬長擔任行政院長後辭去部長一職，之後未再投入公職，20年前成立向陽公益基金會，得到各領域的認同。

廖正豪更在基金會網頁寫下「卸下部長職位後，有許多關心台灣社會現況的朋友，不忍看見我們美麗的福爾摩沙變成貪婪、罪惡之島，便督促本人成立一個推動法治教育、關懷受刑人更生保護及培養人民倫理道德情操的公益機構，將本人在部長任內未完成的志業繼續推動。」