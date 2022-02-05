「外出走失找不到回家的路，該怎麼辦？」台中市警察局第六分局西屯派出所警員劉展谷、蕭榕男，日前巡邏時，接獲民眾報案稱其家人在西屯區中央公園走失，在警方的積極尋找下終於讓民眾團聚。

警方指出，林姓民眾與79歲的妹妹日前搭乘遊覽車跟團，從桃園南下台中旅遊，在中央公園休息如廁後發現找不到妹妹，林女心急如焚，但其妹妹身上沒有攜帶手機而難以聯繫，無奈之下只好請求警方的協助。

警方依照林女提供妹妹的衣著特徵，在公園周圍尋找仍無所獲，所幸不久後，警方接獲民眾報案於環中路與凱旋路有1位迷失老人，因為距離林女的妹妹走失位置相差不遠；警方立即驅車前往確認該名迷失老人就是林女的妹妹，最終在員警及熱心民眾的陪伴下將其載回姊姊身邊順利團圓。

警方強調，員警於111年加強重要節日安全維護工作期間，除維護治交安外，也持續加強為民服務工作，同時提醒民眾家中如有易走失家屬者，可以在身上衣物繡上姓名及家屬聯繫方式，或配帶可以識別身分之飾品，若不慎走失時，能夠迅速找到回家的路。