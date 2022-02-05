美國之音報導，美國國務院當地時間周五（2月4日）宣佈，國務卿布林肯(Antony Blinken)將於下周前往澳洲參加四方安全機制（QUAD）的部長級會議，以推進海上安全和網路安全等問題上的合作，而中國議題將在會談中占據重要位置。四方安全機制指的是澳洲、印度、日本和美國四國進行的安全對話。

布林肯2月9日至12日對澳洲的訪問，將是他繼去年9月簽署澳洲、英國和美國的夥伴協議後首次訪澳。澳英美三邊夥伴協議（AUKUS）包括一項為不是七國集團成員國的澳洲建造核動力潛艇的交易，以加強對中國在印度-太平洋地區軍事擴張的威懾。

美國國務院在週五發佈的一份聲明中說，「布林肯國務卿將會見澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、外交部長佩恩（Marise Payne）、日本外務大臣林芳正（Hayashi Yoshimasa）、印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）以及其他高級官員，討論一系列雙邊和全球優先事項。」

中國大陸已經對四方安全機制和澳英美三邊夥伴協議表示了謹慎態度。美國總統拜登去年9月主持四方對話機制的領導人峰會時，陸外交部發言人趙立堅當時說，任何區域合作框架「都不應針對任何第三方」。

布林肯為期一周的出訪行程，還包括斐濟和夏威夷。

在斐濟，布林肯將會見太平洋島國領導人，討論氣候危機以及進一步推動「共同致力於太平洋的民主、區域團結和繁榮」的方式。這將是美國國務卿自1985年以來首次訪問斐濟。

2月12日，布林肯將在夏威夷的火奴魯魯與日本外相林芳正和韓國外長鄭義溶（Chung Eui-yong）舉行韓美日三邊外長會議。如何解決北韓的核武器與導彈威脅問題是這次會議的主要議題。今年1月，北韓進行了數次發射，其中包括彈道導彈，再度引起國際關注。