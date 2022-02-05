苗栗泰安泡野溪溫泉落水，女子遺體下游800公尺尋獲。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗泰安泡野溪溫泉落水 女子遺體下游800公尺尋獲

苗栗縣泰安鄉象鼻村通往梅園村的梅象大橋上游大安溪流域，大年初四有6名遊客溯溪前往1處野溪溫泉泡湯，1名婦人不慎失足滑落溪水失蹤，今（5日）上午在落水點下游約800公尺處尋獲遺體。

6名遊客4日溯溪前往1處野溪溫泉泡湯，下午3點多回程時，其中1名婦人不慎失足滑落溪水失蹤，友人遍尋未獲報警求救，苗栗縣消防局第5大隊象鼻小隊獲報發動部落原青協助沿著溪床逐段搜尋，昨日先搜尋到婦人背包，5日上午繼續搜尋，10時20分在落水點下游約800公尺尋獲婦人，不過已明顯死亡。