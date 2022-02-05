大陸國家主席習近平與到訪北京的俄羅斯總統普丁會談，會後雙方發表聯合聲明，反對外部勢力破壞兩國共同周邊地區安全和穩定，雙方堅信，捍衛民主、人權不應成為向別國施壓的工具。反對任何國家濫用民主價值，藉口維護民主、人權干涉主權國家內政，挑動世界分裂對抗。俄羅斯重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。

聲明表示，雙方重申相互堅定支持彼此核心利益、國家主權和領土完整，反對外部勢力干涉兩國內政。反對在亞太地區形成封閉的集團結構和對立的陣營，高度警惕美國印太戰略對地區和平穩定的負面影響，中俄一直致力在亞太地區建立一個不針對第三國，以及促進和平、穩定與繁榮的公平、開放和包容的安全體系。

中俄嚴重關切美國、英國和澳洲組成防衛聯盟，特別是在核動力潛艇等涉及戰略穩定領域開展合作，認為會增加區內軍備競賽的危險，以及構成嚴重的核擴散風險。聲明還暗批美國及其盟友，干涉別國內政，一些在世界舞台上代表少數派的勢力繼續主張單邊解決國際問題並訴諸武力。

雙方認為，美國退出《中導條約》後，加快研發陸基中程和中短程導彈，尋求在亞太和歐洲地區部署並向其盟友提供，加劇緊張和不信任，增加國際和地區安全風險，削弱國際防擴散和軍控體系，破壞全球戰略穩定，又呼籲北約停止擴張。

雙方並譴責一切形式的恐怖主義，推動國際社會建立以聯合國為中心的全球反恐統一戰線，加強多邊反恐領域政策協調與建設性合作。反對將反恐問題政治化、工具化和推行雙重標準，譴責利用恐怖和極端組織以及打著打擊國際恐怖主義和極端主義旗號干涉別國內政，實現地緣政治目的。