「1年1召、1次14天」的國軍新制教召將在3月正式登場，因首批新制教召位置將在北部桃園蘆竹沿海舉行，加上近日本土疫情嚴重的關係，相關單位仍在觀察後續發展，目前已確定若報到時快篩出現陽性反應，就會當場解召，並依規定通報衛生單位處理。

美方日前頻頻關注台灣是否有足夠軍力、後備戰力，加上不少民眾也對此有疑慮，國防部因此規劃新制教召，訓練方面包括行軍、打靶、戰鬥教練等全都會施行，第一周著重「射擊訓練」，第二周則以「戰鬥教練」為重點。

日前已確認首批教召將在北、中、南各作戰區選一教召營實施全程野宿，除了要睡帳篷外還不得叫外送，目的是希望可以加速熟悉戰場經營、戰術課程等，引起各界討論。

據《ETtoday新聞雲》報導，近日本土疫情升溫，尤其桃園疫情較為嚴重，首批教召剛好又在桃園蘆竹沿海舉行，軍方因此相當關注疫情後續發展，也會進行滾動式調整，目前已確認後備軍人報到時都要進行快篩，若驗出陽性反應則會當場立即解召，並依防疫規定通報衛生單位處理。