雲林縣政府為活化北港鎮水道頭文化園區日式宿舍群，新春連假起試營運4個月，免費提供給藝文相關產業使用，吸引創業青年進駐，縣文化觀光處表示文化園區建築群包括10角水塔與日式宿舍群，正式營運後每月租金只要1萬5000元，非常適合文創產業或咖啡店。

水道頭文化園區日式宿舍群，為早期自來水公司員工宿舍，包括1間廠長宿舍與4間員工宿舍，由於無人居住閒置多年，屋舍毀損嚴重，與周邊景觀格格不入，縣政府因此向文化部爭取經費整修，去年完工後暫作為水資源展示館。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，宿舍群若要永續經營，必須注入民間活力，因此新春期間展開試營運，試營運時間共4個月，每2個月更換1批業者，目前已有2、3家文創餐飲業者進駐，日後還會有工藝師在此展演，多元化活絡整個宿舍群。

另外新春至本月28日，水道頭文化園區在星期假日均會舉辦市集，約有10餘個來自全台各地的業者參與，並派員至北港朝天宮宣傳，將遊客引到文化園區，打造假日市集活絡地方經濟。

陳璧君說，未來宿舍群正式商業營運，將配合旁邊的10角水塔出租，2處每月租金只要1萬5000元，可說是半買半送，比北港市區大部分店面還便宜，且周邊有廣大的綠地與生態池，環境優雅，非常適合作為特色咖啡館或文創基地。