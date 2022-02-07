渥太華宣布緊急狀態 街頭抗議持續 09:402022/02/07 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大首都渥太華市長華生（Jim Watson）周日宣布緊急狀態，以利市政府加強防疫措施並採購更多防疫設備供前線醫療人員使用，但此舉只讓不滿防疫限制的民眾擴大街頭抗爭。 上千名抗議份子在周日再度聚集渥太華街頭，就連美國前總統川普及多位共和黨議員也在近日聲援加拿大卡車司機的抗議活動，引來前美國駐加大使黑曼（Bruce Heyman）批評。黑曼表示：「美加關係過去著重化解技術問題，如今加拿大卻要面對美國政治人物干涉內政。」 美英撤離駐烏克蘭大使館外交官眷屬 加拿大跟進 英提供烏克蘭武器 加國傳派兵進駐 #長華 #渥太華 #緊急狀態 #黑曼 #加拿大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拒絕軍援烏克蘭 美關鍵歐洲盟友公開打槍 19:202022/01/20 國際 神秘男踏60公分厚雪上餐廳 走到門口驚見沒開絕望下跪 10:192022/01/24 搜奇 加國運匠抗議疫苗新政 杜魯道避風頭 04:102022/01/31 產業財經 加拿大男星遠征亞洲奪影帝 水中激吻菲律賓邱澤 15:282022/01/27 娛樂 富可敵國GDP10兆大省公布 廣東規模可比加拿大、俄羅斯、韓國 14:492022/01/22 兩岸 超越加拿大 大勝北韓 輸給印度 2022年軍力排名 台灣名次曝光 08:472022/01/29 國際 不滿強制司機接種 數百卡車開上渥太華街頭示威 16:082022/01/30 國際 影》加拿大卡車司機示威徹底失控 渥太華癱瘓進入緊急狀態 10:192022/02/07 國際 加拿大媒體稱冬奧官方手機程式存安全性漏洞 陸使館：毫無根據 11:362022/01/19 兩岸 不到一年半 網飛再漲美加訂戶月費 04:102022/01/16 全球財經 《國際社會》疫情加劇 大東京將實施寬鬆版緊急狀態 11:252022/01/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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