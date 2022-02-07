加拿大首都渥太華市長華生（Jim Watson）周日宣布緊急狀態，以利市政府加強防疫措施並採購更多防疫設備供前線醫療人員使用，但此舉只讓不滿防疫限制的民眾擴大街頭抗爭。

上千名抗議份子在周日再度聚集渥太華街頭，就連美國前總統川普及多位共和黨議員也在近日聲援加拿大卡車司機的抗議活動，引來前美國駐加大使黑曼（Bruce Heyman）批評。黑曼表示：「美加關係過去著重化解技術問題，如今加拿大卻要面對美國政治人物干涉內政。」