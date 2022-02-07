搶攻西洋情人節商機，台北寒舍艾美酒店餐飲與住房同步出擊，館內「巧克光郎」推出兩款情人限定蛋糕，並針對有情人推出住房專案，期能營造浪漫以廣招徠。

寒舍艾美巧克光廊於即日起至2月14日推出兩款情人節限定蛋糕，包含「可可嫣紅」覆盆子巧克力蛋糕220元及「莓好心動」草莓伯爵蛋糕180元。前者嬌艷迷人的嫣紅色外型沾著晶瑩剔透的露珠，綴以可食用的新鮮玫瑰花瓣，以法國法芙娜孟加里64%純苦巧克力結合覆盆子果泥，包裹著覆盆子白蘭地奶餡，底層則是法國傳統沙布列塔皮，軟綿絲滑的慕斯口感，融合了微苦與酸甜。

「莓好心動」草莓伯爵蛋糕則是選用當季甜美多汁的草莓及伯爵茶葉融合法國奧莉茲巧克力，帶著些許焦糖香氣，藏在愛心裡的則是草莓奶餡及開心果海綿蛋糕，果香與茶香的搭配清爽又不膩口。

寒舍艾美酒店推出「怦然艾戀」住房專案，入住主管套房每晚9999元起(須另加15.5%的政府稅與服務費)，贈送氣泡酒一瓶與四吋精緻蛋糕一份、翌日探索廚房自助早餐2客與行政貴賓廳禮遇及延遲退房至下午2點，好禮享不完，加碼贈來自英國，堅持手工製作、廣受社交名媛喜愛的HEYLAND & WHITTLE手工皂奢華禮盒，與EB SPA療程7折體驗券2張(數量有限、贈完為止)。戀愛儀式感十足，吃喝玩樂一次到齊，寵愛伴侶就趁現在，此優惠為限量專案，須至少於三天前預訂。

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