今年年假長達9天，台中市清水警分局為方便民眾提存款，於春節期間協助梧棲、清水、沙鹿區農會、商銀、銀行及民眾等護鈔，合計護鈔金額高達1億7000萬元。春節結束後預計仍有民眾存、提款情形，警方持續規劃轄區金融守望勤務，共計45處，以維護民眾提領、存款安全。

清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構就高達45家之多，為維護111年重要節日期間撗大服務層面，確保民眾能安心歡度春節，分局提供多項為民服務的便利措施。

清水警分局表示，春節期間協助梧棲、清水、沙鹿區農會、商銀、銀行及民眾等護鈔，合計護鈔金額達1億7000萬元，讓民眾安心過好年。

清水警分局同時指出，由於春節過後，各行業陸續開工，各地民眾仍持續提存款情形，民眾如有大筆現金存(提)款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，保護民眾領錢免擔心，確保民眾家戶財產安全，開心過新年。