新車缺很大 元月車市傳統旺季銷量大減兩成 14:202022/02/07 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到缺車問題影響，元月車市出現旺季不旺的現象。根據監理所資料，1月國內新車領牌總數僅4.06萬輛、年減20.6％，不若原先市場預估的4.4萬輛，車商坦言，不分國產進口品牌，都受到缺車問題嚴重影響所致。 市場主要品牌1月新車領牌成績分別為：和泰豐田1.42萬輛、中華三菱3735輛、台灣賓士3280輛、裕隆日產3.118輛、汎德寶馬2153輛、福特六和1927輛、三陽現代1.711輛。 走春日湧萬輛車 屏東警疏導分流 虎年明星產業－車廠混戰 電動車銷量踩油門 #汎德 #泰豐 #國產 #萬輛 #車市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 虎年明星產業－景氣復甦 電動車一馬當先 04:102022/02/06 產業特刊 虎年明星產業－電動車零組件 商機爆發 04:102022/02/06 產業特刊 農曆春節將至 蔬菜、水果及花卉供貨量同步增加 20:092022/01/28 財經 供應鏈壓力籠罩 特斯拉拚交車不推新款 20:092022/01/27 財經 《國際產業》豐田蟬聯全球車廠霸主 拉大與福斯集團差距 17:392022/01/28 財經 台灣民眾在北京過年 鼎泰豐解鄉愁 04:102022/02/01 產業財經 電動車款百花齊放 台灣搶攻快充電樁商機 15:562022/02/05 財經 全國漁會推國產鮮魚禮盒 04:102022/01/26 投資理財 汽車剛需強 敬鵬2022樂觀 04:102022/01/26 證券．權證 年後大徵才！鼎泰豐釋上百職缺「月薪上看50K」 12:292022/02/07 財經 A股三大指數重挫 滬指失守3400點 15:402022/01/27 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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