受到缺車問題影響，元月車市出現旺季不旺的現象。根據監理所資料，1月國內新車領牌總數僅4.06萬輛、年減20.6％，不若原先市場預估的4.4萬輛，車商坦言，不分國產進口品牌，都受到缺車問題嚴重影響所致。

市場主要品牌1月新車領牌成績分別為：和泰豐田1.42萬輛、中華三菱3735輛、台灣賓士3280輛、裕隆日產3.118輛、汎德寶馬2153輛、福特六和1927輛、三陽現代1.711輛。