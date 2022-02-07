新的一年，萬象更新，花蓮縣政府選在開工首日，宣布3項人事異動，包含縣府代理秘書長兼環保局長饒忠、行政暨研考處長吳昆儒及農業處長陳淑雯，縣長徐榛蔚也期許透過3人的行政經驗及行銷專才，將花蓮打造成幸福宜居的快樂城市。

今是開春後的第一個上班日，花蓮縣政府一早就舉辦升旗典禮，邀醒獅團鼓陣、祥獅獻瑞，熱鬧拜年，縣長徐榛蔚也親自帶領縣府員工大跳韻律操，並發送福袋，祝福開工大吉，同時也正式宣布3項人事佈達命令。

其中包含秘書長一職由環保局長饒忠代理，行政暨研考處長則由前農業處長吳昆儒接任，農業處長則是由前農業處秘書陳淑雯升任，3項人事布達命令均在今天生效。

縣府人事處指出，新任行政暨研考處長吳昆儒為國立政治大學經營管理碩士畢業，曾任職於圓方創意公司、商業週刊廣告部、天下雜誌廣告部企劃及公關部，期間完成超過百場論壇活動及各種類型行銷專案，前年7月擔任花蓮縣府農業處長後，憑藉行銷長才，讓縣內農業不只是有機農業，並奪下2021食育力五星城市之冠。

新任農業處長陳淑雯，於國立台北大學公共事務學院公共行政暨政策學系碩士班畢業，就讀研究所時，曾擔任過研究案助理、國科會助理，畢業後即擔任立法院第8屆及第9屆法案助理，旋即擔任花蓮縣府秘書，協助辦理農業處各項專案計畫。

新任代理秘書長饒忠，在接任代理秘書長前，除是環保局長，還兼任代理教育處長，新職公佈後，外界也擔心身兼3職的他，身體是否吃得消，他則表示，自己已卸任代理教育處長一職，目前是環保局長兼代理秘書長；至於教育處長一職，縣府表示，會盡快找出合宜人選補足缺額。