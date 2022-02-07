MSCI明晟季度調整將10日登場，大型投顧研究機構一致研判，台股權重恐有再度下修風險，然幅度輕微、對行情走向影響不大，點名元太（8069）、華航（2610）、AES-KY（6781）三檔入列成分股機會較高。

兆豐國際投顧、統一投顧等大型研究機構，最新都端出對MSCI季度調整的預測，同樣研判台股權重可能遭微降。不過，外資圈人士已經預料，季度調整的權重變化幅度向來較小，牽動的國際資金也會較少，理論上不需過度擔心本次調整結果，反倒是國際市場流動性隨美國聯準會（Fed）態度變化，更值得留神。

統一投顧指出，回顧元月新興國家股市的表現，MSCI台灣指數下跌1.5％，位居新興市場中段，略遜於MSCI中國指數，雖上證A股納入因子今年沒有調高，但MSCI指數持續加碼大陸趨勢不變，是台股權重小幅調降可能成因。

考量MSCI季度調整對台股影響性應不高，市場注意力優先鎖定可能入列的成分股，依據2021年第四季個股表現，市場排名居前100名、自由流通比率高、市值突破千億元，且尚未納入MSCI成分股的個股有：元太、華航、AES-KY、長榮航、中美晶、台勝科、信驊等七檔。其中，元太市值排名躍進一枝獨秀最吸睛，華航與長榮航市值都超過千億元，具族群性特質。

投顧法人考慮市值變化與落後成分股抽換條件，元太、華航、AES-KY市值排行分別從2021年第三季的92、81、108名，跳升至第四季的59、68與71名，入選機會較高。

相反地，觀察鴻準市值排名由80名掉至103名，且外資持股比率降已低於30％；以及排名落在101名的宏碁，已連續兩季排名掉至百名之外，需提防本次有遭到移除的風險。