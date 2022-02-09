昨日美債殖利率走揚之下，帶動美股金融類股上漲，有金融機構預估，因通貨膨脹來勢洶洶，聯準會今年可能會升息7碼，超出市場預期，帶動道瓊上漲371點，那斯達克指數上漲1%，美股四大指數皆收紅。

今天是台股開紅盤後的第三日，漲勢依舊犀利，這幾天可說是百花齊放，鋼鐵、航運、金融、電子都有漲勢，且漲幅相當平均。而今天又輪到元宇宙和NFT發動攻勢，華義、辣椒、歐買尬亮燈漲停。此外，一月營收創新高的股票，像是創惟和智原，今天也都表現相當亮眼。

台股虎年開紅盤以來，航空雙雄表現不俗，不是大漲就是漲停板，表現如此亮眼的原因是，它們是所謂解封概念股，WHO專家表示，新冠疫情到最後可能會流感化，激勵解封概念股向上攻擊，航空股當然是受惠的族群，因為會逐漸解禁並開放出國旅遊。

疫情降溫之下，當然就可以群聚活動，像是明安做高爾夫球頭的廠商，開紅盤後股價強勢上攻。升息的題材在近期不斷地被炒作，金融股當然未來大盤上攻時，不可或缺的要角。以下是筆者認為未來可以持續留意的股票：

•長榮航：長榮航受惠貨運事業挹注，2021年直接由虧轉盈、每股純益1元，法人預估，2022年獲利動能更強，將大增184％、至2.84元。

•華航：華航挾2021年第四季單季每股純益飆上1.58元助威，全年每股純益將達1.84元，比前年度暴增60倍，2022年繼續年增近七成，來到3.07元。

•由田：AOI設備廠由田公佈財報，去年第四季稅後純益1.6億元、年增32.23%，EPS達2.66元；加計前三季財報，去年稅後純益4.44億元，EPS達7.41元，創下歷史新高。展望後市，積極發展半導體檢測與面板相關設備，目前在兩大產品線帶動下，毛利率持續走強，目前訂單能見度已至Q2。

•明安：明安為高爾夫球具代工廠，2021年合併營收約169.08億元，年增40.02%。明安與下游知名客戶TaylorMade合作研發20年的開球桿頭，以碳纖維取代鈦合金的開球桿頭，法人預估去年每股獲利挑戰賺一個股本。

•富采：mini LED客戶應用面增加，富采第二季底可望再擴增產能，今年第三季mini LED可望佔富采合併營收達35-40%。法人預估，2022全年合併營收衝460億元以上，今年EPS挑戰6.6元。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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