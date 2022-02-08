廣西市昨（7日）下令全市居家隔離，今（8日）再通報前一日新增64例本土病例，當地累計本土確診病例108例。廣西百色市市場監督管理局發布通告，要求業者於疫情期間，不得相互串通、操縱市場價格、囤積居奇、哄抬物價。

廣西前兩日累計通報43本土病例，廣西百色市發布《關於全員居家隔離的通告》，宣布7日零時起，全市採取全員居家隔離管控措施。

廣西今再通報7日0至24時，新增本土確診病例64例、本土無症狀感染者2例，當地累計本土確診病例108例，本土無症狀感染者4例。

廣西百色市市場監督管理局7日發布通告，規範今年疫情防控期間市場價格秩序，維護消費者合法權益，要求各經營者及相關單位要遵循公平、合法和誠實信用的定價原則，為消費者提供質量合格、價格合理的商品和服務。

通告也提到，各經營者及相關單位要認真規範商品定價行為，做到明碼標價，並在醒目位置進行公示；不得相互串通、操縱市場價格、囤積居奇、哄抬物價，以及散佈漲價謠言等來謀取非法利益。

此外，通告也要求各商場、超市、農貿市場、電子商務平台經營者應履行價格承諾，不得隨意漲價；不得以虛構原價、虛假優惠打折等讓人誤解的標價方式誤導消費者進行交易。

至於石油、天然氣經營者（各加油站、液化天然氣經營門店）應積極組織貨源，保障市場供應，不得濫用市場支配地位哄抬價格，擾亂石油、天然氣市場價格秩序。而醫療機構和藥品經營企業要按規定做好收費公示和明碼標價，在醒目位置公示醫療服務收費標準和藥品價格，不得隨意漲價、違規收費。