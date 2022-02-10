據《星島日報》報導，廣西百色市爆發新冠肺炎疫情，本月7日開始實施「不進不出」的封城防疫措施。百色作為中國華南地區主要的電解鋁、氧化鋁生產基地，封城措施令電解鋁生產原料採購及鋁供給受到衝擊，中國國內鋁期貨9日持續呈現大漲，飆升至去年十月以來最高價位。百色昨天再新增7例新冠確診病例，本輪疫情已累積達187例確診病例。

廣西百色市於本月7日開始，採取全市全員居家隔離管控措施，形同封城。百色市為中國華南地區電解鋁、氧化鋁主要主產區，中國第三大氧化鋁主產地。區域內氧化鋁企業5家，總產能945萬噸。封城措施導致百色鋁企因此停產減產，同時對當地鋁企的源材料及產品運輸造成了較大影響，推高了市場鋁價。

中國國內期貨市場昨日開盤，滬鋁期貨主力合約延續漲勢，報每公噸2萬2840元人民幣，為去年10月22日以來最高主力價位。

報導引述東證衍生品研究院有色分析師孫偉東分析，百色地區疫情對鋁產業鏈影響最大的是氧化鋁生產。隨着防疫管控措施實施，氧化鋁企業也將面臨外購原料困難而不得不購輸受阻生產，生產好的氧化鋁向外運輸也有困難，預計本月氧化鋁價格將繼續走高。儘管封城措施對鋁錠的庫存方面影響有限，但省內鋁棒產量較為集中，後續或將影響華南等地區鋁棒市場的到貨量，加劇市場貨源偏緊的局面。