香港政務司長李家超率團到深圳，出席中港第二次疫情專題交流會。他返港後今晚舉行記者會，多番重申現階段無封城計畫，港府維持動態清零原則，向大陸提出5方面要求，包括派遣專家協助進行病理排查；協助香港提測能力；協助增加檢疫及隔離設施；提供快速抗原測試包；提供病床所需的傢俱。中央接納，廣東省及深圳市政府會採取措拖，充分保障香港生鮮食物、蔬菜及生活必須品的供應。

港府將成立專責班子，下設5個小組，分別是流行病學組、檢測資源組、檢疫設施組、醫療物資組及其他物資組。運房局局長會跟進物資供應及穩定事宜，政制及內地事務局局長會與大陸聯繫，成立專班及與大陸協調，以及提升檢測能力的運作與相關事宜，保安局局長則跟進人員及物資的通關安排。李家超表示已向特首口頭匯報，而自己會統籌相關工作。

李家超表示現在沒有封城計劃。世衛已表明封城是抗疫的「最後手段」，政府並不考慮封城，相信早前推出的收緊社交距離措施嚴謹，效用會不斷出現。針對實驗室方面，內地與香港就提升香港整體檢疫能力認真討論，同意成立專家組，研究有效措施運用優勢應對疫情。

對於確診者未能即時送院，李表示知悉，稱Omicron傳播速度快，醫療系統承受壓力，所以需要處理相關問題，避免問題再出現。他強調動態清零是保障市民生命最有效方法，會確保有效執行相關措施。