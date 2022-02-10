旅歐音樂家方斯由獲得國際爵士作編曲家協會（ISJAC）的傑出新音樂獎，5月將到美國演出。（摘自國際爵士作編曲家協會（ISJAC）官網）

旅歐音樂家方斯由現旅居荷蘭鹿特丹，疫情間多次歷經封城，他表示，封城曾令他心慌，但卻也更抓回人生的主軸，就是不斷地精進自己和創作。（方斯由提供）

以詩人周夢蝶詩作《樹》為創作靈感，旅歐音樂家方斯由獲得國際爵士作編曲家協會（ISJAC）的傑出新音樂獎（SONIC Awards），將於5月與美國德州John Mills Times 17爵士大樂團合作重製這部作品並演出，屆時現場也會展出其他同樣以台灣現代詩為靈感的爵士樂創作。

這是方斯由第二次獲得該獎項，他表示意義非凡，對於作曲家而言，他一直在尋求創造個人的獨特性，「這部作品是從周夢蝶之作《樹》而發想的作品，我實踐了屬於自己土地、也是自己心中所想的爵士音樂，同時即將到美國發表。」

方斯由來自高雄，出生於1986年，畢業於師大音樂系、鹿特丹音樂學院碩士，現旅居荷蘭鹿特丹。疫情三年來，他多次歷經封城，他表示，封城曾令他心慌，卻也更抓回人生的主軸，就是不斷地精進自己和創作。

「我在封城的時候很忙碌，學習印度音樂，精進古典音樂，同時分析觀察當代音樂的創作手法，像是蓋了一座自己的音樂組裝工廠，這讓我發展出不同的爵士樂創作手法，《樹》是我累積了三年的成果。」

方斯由表示，他一直很喜歡周夢蝶的詩作，還曾以他的詩集《孤獨國》命名專輯，他表示，《樹》以隱喻的方式深層刻劃人生，既古典又當代，「這種古典又當代的中庸精神，很令我感動，也是我在創作中想持續追求的目標。」

此外，除了周夢蝶作品，方斯由近年也嘗試以林徽因《你是人間四月天》、楊牧《熱蘭遮城》等發想創作。方斯由表示，5月除了到美國演出，也計畫與周夢蝶詩獎學會合作，發行專輯與詩集。