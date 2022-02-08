中華經濟研究院8日公布2022年1月台灣採購經理人指數，台灣製造業採購經理人指數（PMI）56.2，未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）為53.9，兩項領先景氣指標同步下跌。

中華經濟研究院長張傳章表示，1月台灣PMI指數續跌3.1 個百分點至56.2，為2020年9月以來最慢擴張速度。反映內需市場的NMI，1月續跌4.7個百分點至53.9，為2021年8月以來最慢擴張速度。

張傳章說，住宿餐飲業處於本土疫情擾亂的第一線，受衝擊的情況最慘。製造業廠商雖然警覺存貨、備料價格的風除，展望景氣仍有部份產業抱持樂觀。

1月NMI八大產業中，住宿餐飲業是唯一回報NMI緊縮，1月指數41.3，自上個月（2021年12月）的73.8，近乎腰斬。對於未來六個月展望，住宿餐飲業NMI也重挫到30.0，反映出業者對於疫情不確定性的無奈。