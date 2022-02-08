行政院今(8)日舉辦「日本食品輸入管制措施」記者會，以3原則、3配套正式解禁日本福島等5縣食品進口，強調有助我加入CPTPP。「最強菜農」林佳新受訪表示，民進黨政府在開放萊豬、福島食品都是以行政命令霸凌民意，但卻未具體說明貿易談判換到什麼，「要是過去貿易談判做不到的，我們直接行政命令開放就好了，台灣根本是讓大國予取予求。」

今日行政院記者會上，行政院發言人羅秉成表示，執政黨團、執政縣市首長取得高度共識，必須與時俱進，提出比國際標準更嚴格的標準下，決定調整長達11年的管制措施，將以3原則、3配套解禁日本福島等五縣食品進口台灣，預告期為10天，預計2月下旬公告將生效。

行政院8日正式宣布解禁日本核災區福島5縣食品進口台灣，並遵守3原則、3配套，行政院食安辦主任許輔（圖）強調，邊境管制採書面審查、現場查核、取樣、檢驗四步驟把關，而食品輻射的污染可以經儀器檢驗，高於標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」。（本報系資料照）

農委會主委陳吉仲則強調，對於開放福島五縣市9大類食品，台灣和日本若有更緊密的經貿關係，對我農民一定是正面的。

林佳新表示，這次福島食品解禁再次看出政府以行政權霸凌民意，行政院強調絕不開放核食，但台灣要採納的是美國較寬鬆的做法，還是歐盟較嚴格的標準？日本在國內市場都已經有驗出輻射超標的食品，日本都無法做到完全把關了，台灣的檢驗量能難道有辦法做到嗎？

林佳新指出，既然要開放，衛福部也應該在開放前針對福島及周圍縣市實際派員查廠，貿易要求互惠互利，無論大小都會實質寫在相關協議書上，農委會也應該提出農業衝擊報告，但從萊豬到現在福島食品都只說是為了CPTPP，「要是過去貿易談判做不到的，我們直接行政命令開放就好了，好讓美日等大國對我們予取予求。」

林佳新強調，任何加入貿易協定組織的事務，並不是農委會在推動跟主導，農委會應該站在農民立場當煞車皮，好讓經濟部談判時換取更大的籌碼，而不是被牽著走。