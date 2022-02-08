日本軟體銀行8日公布最新季報，由於旗下願景基金(Vision Fund)的科技類股投資組合表現失利，上季只有淨賺290億日圓，約2.51億美元而已。另外，Arm的交易礙於各國政府反托拉斯規定，現在也無法賣給Nvidia，等同正式破局。

2021年同期，軟銀正沉浸在淨賺1.17兆日圓的歡樂時光中，因為當時曾創下單季獲利歷史新高。軟銀手握許多全球新創公司的股票，當初獲利這麼高是因為科技類股，現在獲利不佳同樣也在科技類股。

因受到中國大陸嚴格管控，當地科技業者許多股價都面臨腰斬，甚至在海外掛牌的股票也面臨下市危機。再者，各國央行量化緊縮態度明確，這些上市公司的股價也開始受到影響。

拿軟銀持有很多股份的電商巨擘阿里巴巴來說，上一季的股價在短短3個月內就下修了兩成。

同樣在8日，軟銀表示，受到全球政府監管規定，Arm現已無法順利出售給Nvidia。