影音直播娛樂平台17LIVE開春告捷，繼去年獲推薦名列「NEXT BIG」新創明日之星，成為台灣9家國家級新創代表團隊之一後，今年新春2月初17LIVE再創新的里程碑，獲「App Store」與「Google Play」雙平台的推薦App名單之一。

17LIVE表示，今年2月初年假期間，17LIVE即被全球兩大應用程式平台推薦給全球用戶。對於公司而言，是營運表現的重要里程碑。App Store在Today專文推薦中指出，使用者可在17LIVE直播平台「找樂子」，有唱歌、跳舞、繪畫、電競、健身、命理等內容，可以與各式各樣的才藝主播互動、分享生活，成為另一種新的娛樂體驗。

17LIVE於2015年在台灣成立，今年邁入7周年，全球已超過5000萬註冊會員。目前已在全球落地287個國家，全球共有美國、日本、東南亞、印度等6個營運據點，近千名員工。

17LIVE指出，為積極朝多元化直播內容發展，17LIVE近幾年開發各種類型節目，像是與新竹街口攻城獅合作、轉播T1聯盟等運動賽事、透過跨品牌合作在平台直播霹靂布袋戲經典戲劇等；同時開發更多元類型主播，像是插繪型主播，讓現代人在忙碌的工作後，能透過觀看直播繪畫的過程中紓解壓力，甚至在這個平台認識有共同興趣的網友。

年節期間，17LIVE每天準備新春跨年內容，包含精彩紅白歌唱大賽、刺激鬥智答題、霹靂經典劇集馬拉松連播、女神唱將級LIVER組隊遊戲PK、揪粉絲騎單車走春同樂、五堅情特別開播等各類內容陪用戶迎金虎年，另舉辦多種優惠活動回饋用戶。分析平台表現，今年跨年節目收看熱度，如觀看人數、互動留言、送禮、按讚、分享等網友參與互動方式，檔檔節目不僅在引發百萬觀看熱度，更在網路論壇上引發討論話題，像是與霹靂布袋戲合作的馬拉松聯播，網友留言熱絡「看得很過癮」、「過年去電影院，不如在家看直播」等。