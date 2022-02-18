搶春季宅食旅宿商機，台北晶華酒店宣布，自2月22日上午9點至晚上9點舉辦「222成雙成對快閃」購物節，備妥了「五星獨饗燴炒飯」買二送二、柏麗廳以及泰市場自助餐廳「晚晚餐買一送一」、「總鋪師三合一家宴」超值特價、以及「住晶華．送晶泉」台北礁溪雙城等10多項美食以及住房專案，全面優惠5折起，，活動期間下單購買「晶華美食到你家」餐點，再贈1000元晶華柏麗廳和泰市場自助餐廳電子抵用券，可下載晶華會APP後使用。

「晶華美食到你家」美食外送外賣平台舉辦「雙11」與「雙12」電商促銷活動均受到市場歡，並累積大批粉絲。為此今（2022）年仍希望掌握其他年曆上有數字諧音並且好記的日子，持續推出優惠回饋、以建立與消費者長期且良好的互動關係。

晶華「222成雙成對快閃」當中豐富的美食外帶外送選項包括筍絲腿庫燴飯、壽喜燒牛肉燴飯、蔥爆沙茶豬燴飯等三款「五星獨饗餐」買二送二，主廚設計的餐盒內容底層是將蛋花、蔥末與米飯拌炒成鍋香四溢、香氣濃郁蛋炒飯，再搭配健康滿分的蔬菜和溏心蛋，上層則有各色鑊香十足的熱炒菜色可供選擇，每款原價280元起、買二送二後平均每份140元起即可享用。另一款適合闔家享用的「總鋪師三合一家宴」內含由六款前菜組成的台式小滿漢、料多味美的砂鍋魚頭、以及香氣十足的麻油香米飯，原價3580元，特價2220元。

高人氣的「柏麗廳」及「泰市場」自助餐廳則推出晚間8點以後的晚晚餐買一送一優惠，3月1日起至31日的週一到週四、晚間8點以後入內用餐的賓客均可享有，前者兩人僅需1580元、平均每人790元即可大啖新鮮多元的現流海鮮、現點現做的日式壽司料理、熱鬧滾滾的中式經典佳餚、歐風熱食、現烹鐵板與麵點，以及精巧奇趣的糕點和H?agen-Dazs冰淇淋。泰市場海鮮自助料理餐廳也以滿布豐美海鮮的餐檯，各式泰式辛香料理到奶茶、冰淇淋和甜品糕點，帶給食客視覺與味覺的雙重美味饗宴，兩人僅需1050元、平均每人525元。

「222成雙成對快閃趣」在住房部分推出2999元入住13坪的精緻客房一晚，享CNN全台唯一推薦?麗廳自助早餐買一送一。7599元可選擇入住擁有私人陽台以及兩張大床的雲天露臺客房買一送一，亦或是「住晶華．送晶泉」入住晶華精緻客房一晚、贈送礁溪晶泉丰旅一晚住宿券的超值優惠，兩間飯店皆會致贈翌日豐盛的自助早餐。

餐廳消費需另加一成服務費，消費者可於APP Store下載晶華會，或至「晶華美食到你家」網站選購、訂位及訂房。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華也嚴格執行防疫措施，創業界之先，於空調出風口安裝「UVC滅菌設備」確保空氣清淨；大門則配備美國軍用等級「紅外線熱像測溫儀」進行體溫篩檢；全館落實消費實聯制、外帶外送美食備餐實名制以及免下車取餐得來速服務。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。