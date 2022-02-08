工業電腦廠維田(6570)周二(2月8日)公布2022年1月營收為新台幣9111.3萬元，雖月減11.17%，略低去年12月的1.0257億元單月歷史最高表現，仍較去年同期大幅成長88.79%，刷新單月營收歷史次高紀錄，並寫同期新高紀錄。維田表示，工業電腦歐美訂單持續強勁，稼動率維持滿載，惟本月部分訂單受到缺料、塞港等因素影響，交貨時程因此遞延，然在訂單能見度明確下，目前訂單能見度已直達第二季，今年營運維持雙位數成長目標不變。

後疫情時代工業4.0需求大增，製造業邁向智慧工廠數位轉型，對於工業自動化的需求大幅提升，並同步推升工業電腦需求，維田工業電腦訂單穩定且客戶黏著度高，加上美國專案客戶拉貨動能增加，目前訂單能見度已直達第二季。

維田進一步指出，因應國際原物料上漲，公司從去年開始逐季調整部分產品報價，積極優化產品組合，並進一步提高ODM/OEM專案比重，而毛利率更在經濟規模與產品組合優化下，從去年第一季開始呈現逐季上揚趨勢，預期今年獲利貢獻將持續走高。

維田產品具有專為嚴苛環境應用之強固結構設計，具有防鏽、防塵、防水等特殊功能，今年將持續推出「智慧製造HMI人機介面」、「不鏽鋼全防水工業電腦」等新品，高毛利不鏽鋼新產品目前廣受食品加工業及製藥產業歡迎，此次疫情更推升了新一波製藥產業發展，未來藥品的自動化包裝、智慧管理將是製藥產業發展重心，以長遠角度來看，將有機會進一步提高維田產品出貨量。

公司看好疫後科技發展新基建所需，今年將著重開發軌道交通與車載專案，提供車輛溝通、自動控制、智能運算等智慧應用，進一步提升軌道系統操作便利性與安全性，目前相關產品已有潛在客戶接洽，預計今年即能有初步成果。而在醫療方面，ISO 13485的安規取證後即可配合客戶時程出貨，並且計畫未來持續推出醫療新品，營運可再添新動能。

外資續敲進下，維田周二收漲2.58%或1.1元，報43.8元，重返月線。